У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів відмовляють у невідкладній допомозі через відсутність місцевої прописки. Це пов'язано з критичним браком лікарів, яких окупаційна влада масово перевела до воєнізованих структур рф.
У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів відмовляють у невідкладній допомозі через відсутність місцевої прописки. Окупаційна влада перевела медиків на військові потреби рф, залишивши цивільні лікарні без персоналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів системно відмовляють у невідкладній допомозі, виправдовуючись відсутністю місцевої прописки.
Людей навіть не допускають до медиків: після реєстратури їх одразу відправляють до кабінету, де оформлюють стандартну відмову - "немає реєстрації"
Джерела ЦНС підтверджують: така практика стала нормою на тимчасово окупованих територіях.
Причина проста - кадровий колапс. Окупаційна влада масово перевела медиків до воєнізованих структур рф. Частину мобілізували, частину направили на забезпечення російських підрозділів
Зазначається, що у цивільних лікарнях утворився дефіцит, який окупанти намагаються "вирішити" не фахівцями, а бюрократичними бар’єрами.
За даними ЦНС, к багатьох громадах отримати допомогу неможливо без "правильної" прописки.
У Каховці та Чаплинці лікарні переповнені пораненими російськими військовими, місцевих мешканців не приймають. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, що є довгим і важким шляхом.
