окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки

У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів відмовляють у невідкладній допомозі через відсутність місцевої прописки. Окупаційна влада перевела медиків на військові потреби рф, залишивши цивільні лікарні без персоналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів системно відмовляють у невідкладній допомозі, виправдовуючись відсутністю місцевої прописки.

Людей навіть не допускають до медиків: після реєстратури їх одразу відправляють до кабінету, де оформлюють стандартну відмову - "немає реєстрації" - йдеться у повідомленні.

Джерела ЦНС підтверджують: така практика стала нормою на тимчасово окупованих територіях.

Причина проста - кадровий колапс. Окупаційна влада масово перевела медиків до воєнізованих структур рф. Частину мобілізували, частину направили на забезпечення російських підрозділів - пише Центр нацспротиву.

Зазначається, що у цивільних лікарнях утворився дефіцит, який окупанти намагаються "вирішити" не фахівцями, а бюрократичними бар’єрами.

За даними ЦНС, к багатьох громадах отримати допомогу неможливо без "правильної" прописки.

Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення

Нагадаємо

У Каховці та Чаплинці лікарні переповнені пораненими російськими військовими, місцевих мешканців не приймають. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, що є довгим і важким шляхом.

Окупанти "лікують" мешканців ТО Донеччини виїзними лавками з йодом і простроченими пігулками