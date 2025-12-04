$42.330.01
23:09 • 1820 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 4802 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 13841 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 21815 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 27202 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 20833 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 24625 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23286 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24815 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29916 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів відмовляють у невідкладній допомозі через відсутність місцевої прописки. Це пов'язано з критичним браком лікарів, яких окупаційна влада масово перевела до воєнізованих структур рф.

окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки

У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів відмовляють у невідкладній допомозі через відсутність місцевої прописки. Окупаційна влада перевела медиків на військові потреби рф, залишивши цивільні лікарні без персоналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У Скадовській поліклініці пацієнтам з навколишніх районів системно відмовляють у невідкладній допомозі, виправдовуючись відсутністю місцевої прописки.

Людей навіть не допускають до медиків: після реєстратури їх одразу відправляють до кабінету, де оформлюють стандартну відмову - "немає реєстрації"

- йдеться у повідомленні.

Джерела ЦНС підтверджують: така практика стала нормою на тимчасово окупованих територіях. 

Причина проста - кадровий колапс. Окупаційна влада масово перевела медиків до воєнізованих структур рф. Частину мобілізували, частину направили на забезпечення російських підрозділів 

- пише Центр нацспротиву.

Зазначається, що у цивільних лікарнях утворився дефіцит, який окупанти намагаються "вирішити" не фахівцями, а бюрократичними бар’єрами.

За даними ЦНС, к багатьох громадах отримати допомогу неможливо без "правильної" прописки.

Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення17.11.25, 02:27 • 10336 переглядiв

Нагадаємо

У Каховці та Чаплинці лікарні переповнені пораненими російськими військовими, місцевих мешканців не приймають. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, що є довгим і важким шляхом.

Окупанти "лікують" мешканців ТО Донеччини виїзними лавками з йодом і простроченими пігулками04.10.25, 20:39 • 4234 перегляди

Віта Зеленецька

Здоров'я
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Скадовськ