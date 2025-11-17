Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Херсонщини розгорнула кампанію з "прикріплення населення до поліклінік" за полісом обов'язкового медичного страхування рф. Це дозволяє фіксувати фактичне місце проживання та відстежувати переміщення мешканців, а також синхронізувати дані чоловіків призовного віку з базами військкоматів.
Деталі
Зазначається, що формально - це спосіб "упорядкувати медичне обслуговування", у реальності ж - створення повного реєстру мешканців, який дозволяє фіксувати фактичне місце проживання кожної людини та відстежувати її переміщення.
Медзаклади отримали негласну вказівку збирати паспортні дані, телефони, адреси та склад сім’ї й передавати все до "адміністрацій". Чоловіків призовного віку одразу синхронізують із базами військкоматів
Вказується, що "прикріплення" стало важелем шантажу: людям прямо кажуть, що без нього не дадуть довідку, не приймуть у лікарню й можуть відмовити у плановому лікуванні.
"Так окупанти формують список домогосподарств, який зручний для перевірок, викликів і майбутніх мобілізаційних процедур. Це не реформа - це новий рівень контролю за населенням", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
росія офіційно зобов'язала операторів зв'язку відключати користувачів від інтернету та зв'язку на вимогу фсб. Це дозволить спецслужбам тимчасово обмежувати доступ до зв'язку без суду та пояснень.
