Окупанти "лікують" мешканців ТО Донеччини виїзними лавками з йодом і простроченими пігулками
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Донеччині окупанти "лікують" мешканців виїзними лавками. Вони приїжджають зрідка та на кілька хвилин, пропонуючи йод і прострочені пігулки.
Окупанти "лікують" мешканців тимчасово окупованої Донеччини виїзними лавками з йодом і простроченими пігулками, що приїжджають зрідка й на кілька хвилин. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
За інформацією ЦНС, на ТО Донеччині замість нормальної медицини людям привозять раз на кілька місяців "мобільні аптечки".
У деякі села, як-от Амвросіївка, бус стоїть усього 30 хвилин. Асортимент жалюгідний — бинти, йод і кілька пачок сумнівних пігулок
Зазначається, що серйозні ліки або відсутні, або прострочені, але продаються утричі дорожче.
"Це не допомога, а імітація турботи.Тільки після деокупації відновиться нормальна система охорони здоровʼя, а ці "буси з йодом" стануть доказами злочинів окупантів", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.
