У селі Новоолександрівка на тимчасово окупованій Луганщині на тисячу мешканців — жодного лікаря чи фельдшера. Люди чекають тижнями навіть на елементарну допомогу. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що окупанти хизуються виїзними "бригадами", які приїздять раз на кілька тижнів. Це вся їхня "медицина".

Кремль намагається заткнути кадрові дірки "земськими лікарями" з глибинки рф. Але серед них - лише студенти без досвіду - йдеться у дописі.

"У результаті - жодного нагляду, жодних ліків, жодної діагностики", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Через відмову більшості місцевих лікарів співпрацювати з ворогом окупанти не можуть справитись з кадровим дефіцитом на тимчасово окупованих територій Запорізької області.

На окупованих територіях півдня України впроваджено складну електронну систему реєстрації до лікарів. Через технічні проблеми та нестабільний інтернет багато людей не можуть отримати медичну допомогу.

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