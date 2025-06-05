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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 20850 перегляди

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На окупованій Луганщині тисячі людей без жодної надії на медичний захист - ЦНС

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

В окупованій Новоолександрівці на тисячу мешканців немає жодного лікаря. Окупанти відправляють виїзні бригади раз на кілька тижнів, але це не вирішує проблему.

На окупованій Луганщині тисячі людей без жодної надії на медичний захист - ЦНС

У селі Новоолександрівка на тимчасово окупованій Луганщині на тисячу мешканців — жодного лікаря чи фельдшера. Люди чекають тижнями навіть на елементарну допомогу. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що окупанти хизуються виїзними "бригадами", які приїздять раз на кілька тижнів. Це вся їхня "медицина".

Кремль намагається заткнути кадрові дірки "земськими лікарями" з глибинки рф. Але серед них - лише студенти без досвіду

- йдеться у дописі.

"У результаті - жодного нагляду, жодних ліків, жодної діагностики", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Через відмову більшості місцевих лікарів співпрацювати з ворогом окупанти не можуть справитись з кадровим дефіцитом на тимчасово окупованих територій Запорізької області. 

На окупованих територіях півдня України впроваджено складну електронну систему реєстрації до лікарів. Через технічні проблеми та нестабільний інтернет багато людей не можуть отримати медичну допомогу.

“Доктор, а ви точно лікар?”: на ТОТ Запорізької області масово працевлаштовують "випускників" фейкових медвишів31.03.25, 22:39 • 11420 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаЗдоров'я
Луганська область
Запорізька область
Україна
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