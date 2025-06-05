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На оккупированной Луганщине тысячи людей без всякой надежды на медицинскую защиту - ЦНС

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В оккупированной Новоалександровке на тысячу жителей нет ни одного врача. Оккупанты отправляют выездные бригады раз в несколько недель, но это не решает проблему.

На оккупированной Луганщине тысячи людей без всякой надежды на медицинскую защиту - ЦНС

В селе Новоалександровка на временно оккупированной Луганщине на тысячу жителей - ни одного врача или фельдшера. Люди ждут неделями даже элементарной помощи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты кичатся выездными "бригадами", которые приезжают раз в несколько недель. Это вся их "медицина".

Кремль пытается заткнуть кадровые дыры "земскими врачами" из глубинки рф. Но среди них - только студенты без опыта

- говорится в заметке.

"В результате - никакого надзора, никаких лекарств, никакой диагностики", - добавили в ЦНС.

Напомним

Из-за отказа большинства местных врачей сотрудничать с врагом оккупанты не могут справиться с кадровым дефицитом на временно оккупированных территориях Запорожской области. 

На оккупированных территориях юга Украины внедрена сложная электронная система регистрации к врачам. Из-за технических проблем и нестабильного интернета многие люди не могут получить медицинскую помощь.

"Доктор, а вы точно врач?": на ВОТ Запорожской области массово трудоустраивают "выпускников" фейковых медвузов 31.03.25, 22:39 • 11418 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаЗдоровье
Луганская область
Запорожская область
Украина
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