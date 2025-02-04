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Окупанти створили нову систему, яка блокує доступ до медичної допомоги на півдні

Окупанти створили нову систему, яка блокує доступ до медичної допомоги на півдні

Київ • УНН

 • 104737 перегляди

На окупованих територіях півдня України впроваджено складну електронну систему реєстрації до лікарів. Через технічні проблеми та нестабільний інтернет багато людей не можуть отримати медичну допомогу.

На тимчасово окупованих територіях півдня України мешканці стикаються з дедалі більшими труднощами у доступі до медичної допомоги. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Окупаційна адміністрація запровадила складну електронну систему реєстрації, без якої потрапити до лікаря неможливо. Однак часті технічні збої та нестабільне інтернет-з'єднання роблять цей процес хаотичним і майже недоступним для багатьох людей, особливо літніх та тих, хто не користується сучасними технологіями. 

Замість забезпечення лікарень необхідними ресурсами, окупанти створюють додаткові бюрократичні перепони, які фактично позбавляють мешканців базової медичної допомоги. Така політика є частиною ширшої стратегії контролю над населенням та ускладнення умов життя на захоплених територіях. 

Нагадаємо

Окупанти заохочують мігрантів з Центральної Азії переїжджати на тимчасово окуповані території. Агресор намагається змінити демографічний склад захоплених територій, витісняючи українське населення.

На ТОТ Донеччини росіяни змінюють демографічний склад населення за рахунок азійських мігрантів16.01.25, 03:48 • 114635 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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