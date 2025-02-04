На временно оккупированных территориях юга Украины жители сталкиваются со все большими трудностями в доступе к медицинской помощи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационная администрация ввела сложную электронную систему регистрации, без которой попасть к врачу невозможно. Однако частые технические сбои и нестабильное интернет-соединение делают этот процесс хаотичным и почти недоступным для многих людей, особенно пожилых и тех, кто не пользуется современными технологиями.

Вместо обеспечения больниц необходимыми ресурсами, оккупанты создают дополнительные бюрократические преграды, которые фактически лишают жителей базовой медицинской помощи. Такая политика является частью более широкой стратегии контроля над населением и усложнения условий жизни на захваченных территориях.

Напомним

Оккупанты поощряют мигрантов из Центральной Азии переезжать на временно оккупированные территории. Агрессор пытается изменить демографический состав захваченных территорий, вытесняя украинское население.

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