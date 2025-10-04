Оккупанты "лечат" жителей ВО Донетчины выездными лавками с йодом и просроченными таблетками
Киев • УНН
На временно оккупированной Донетчине оккупанты "лечат" жителей выездными лавками. Они приезжают изредка и на несколько минут, предлагая йод и просроченные таблетки.
Оккупанты "лечат" жителей временно оккупированной Донетчины выездными лавками с йодом и просроченными таблетками, которые приезжают изредка и на несколько минут. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
По информации ЦНС, на ВО Донетчине вместо нормальной медицины людям привозят раз в несколько месяцев "мобильные аптечки".
В некоторые села, например Амвросиевка, бус стоит всего 30 минут. Ассортимент жалкий — бинты, йод и несколько пачек сомнительных таблеток
Отмечается, что серьезные лекарства либо отсутствуют, либо просрочены, но продаются втрое дороже.
"Это не помощь, а имитация заботы. Только после деоккупации восстановится нормальная система здравоохранения, а эти "бусы с йодом" станут доказательствами преступлений оккупантов", - добавили в ЦНС.
Напомним
Оккупанты обещают больницу в Мелитополе только в 2026 году. Сейчас больные дети с ВОТ вынуждены ехать 200 км, потому что на месте нет врачей и лекарств.
