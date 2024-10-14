Депутаты Европейского парламента одобрили предоставление Украине 35 миллиардов евро
Киев • УНН
Комитет Европарламента по торговле поддержал пакет финансовой помощи Украине на 35 млрд евро. Это вклад ЕС в инициативу G7 по поддержке Украины на 50 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей.
Депутаты Европейского парламента по вопросам торговли одобрили пакет финансовой помощи для поддержки Украины, включая исключительный заем макрофинансовой помощи (МФП) на сумму до 35 миллиардов евро.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета по торговле.
В понедельник члены Европарламента в Комитете по торговле проголосовали за поддержку займа Украине в размере до 35 миллиардов евро в качестве вклада ЕС в инициативу поддержки G7
Комитет по вопросам торговли проголосовал 31 голосом «за», 4 «против» и ни одного воздержавшегося за предложение Комиссии поддержать Украину исключительным кредитом макрофинансовой помощи (МФП) в размере до 35 миллиардов евро.
Это вклад ЕС в рамках инициативы G7 по поддержке Украины до 50 миллиардов долларов США (примерно 45 миллиардов евро) для удовлетворения насущных потребностей Украины в финансировании перед лицом жестокой агрессивной войны России.
Дополнение
Euronews сообщало, что страны Европейского Союза дали зеленый свет беспрецедентному плану по выдаче кредита в размере 35 млрд евро для поддержки экономики Украины, пострадавшей от войны, с использованием в качестве залога иммобилизованных активов- Центрального банка россии.
Добавим
Согласно плану G7, непредвиденная прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы денег, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эта прибыль больше не будет доступна, Западу придется платить по счетам.
Изначально предполагалось, что ЕС и США внесут вклад в кредит равными частями по 18 млрд евро (20 млрд долларов США) каждый, но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 млрд евро.
Вклад блока может быть сокращен, если США, Канада, Великобритания и Япония в конечном итоге дадут большие обещания. Австралия, которая не входит в G7, также может сделать свой вклад.