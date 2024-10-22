Британія надає Україні військову позику на 2,26 млрд фунтів
Київ • УНН
Велика Британія виділяє Україні 2,26 млрд фунтів на зміцнення оборони. Кошти спрямують на придбання систем ППО, артилерії та іншої військової техніки в рамках програми G7.
Велика Британія надає Україні військову позику на 2,26 мільярда фунтів для зміцнення оборони. Про це повідомляє Уряд Великої Британії, передає УНН.
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Фінансування буде спрямоване на придбання важливих систем протиповітряної оборони, артилерії та іншої військової техніки, необхідної для зміцнення оборонних можливостей України.
Даний кредит є частиною масштабної програми країн G7, яка передбачає виділення 50 мільярдів доларів на військові та економічні потреби України. Погашення кредиту відбудеться за рахунок прибутків від заморожених російських активів, які були піддані санкціям.
Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз зазначила, що підтримка України є критично важливою для захисту демократичних цінностей, які наразі відстоюються на українських полях бою.
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