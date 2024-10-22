Британия предоставляет Украине военный заем на 2,26 млрд фунтов

Великобритания предоставляет Украине военный заем на 2,26 миллиарда фунтов для укрепления обороны. Об этом сообщает Правительство Великобритании, передает УНН.

Детали

Финансирование будет направлено на приобретение важных систем противовоздушной обороны, артиллерии и другой военной техники, необходимой для укрепления оборонных возможностей Украины.

Данный кредит является частью масштабной программы стран G7, которая предусматривает выделение 50 миллиардов долларов на военные и экономические нужды Украины. Погашение кредита произойдет за счет доходов от замороженных российских активов, которые были подвергнуты санкциям.

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз отметила, что поддержка Украины является критически важной для защиты демократических ценностей, которые сейчас отстаиваются на украинских полях боя.

Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине