Европарламент сегодня будет голосовать за предоставление Украине 35 миллиардов евро кредита

Европейский парламент сегодня, 22 октября, рассмотрит предложение Еврокомиссии по европейской части кредита "Группы Семи" для Украины на 50 млрд долларов, который будет выплачиваться за счет доходов от российских замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает УНН.

С 9.00 на пленарном заседании будет рассматриваться план ЕС предоставить Украине до 35 миллиардов евро для защиты от россии. Кредит является частью пакета G7, который будет выплачиваться за счет замороженных активов российского Центрального банка. Голосование состоится в полдень - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

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Великобритания Британия объявила 22 октября, что предоставляет Украине военный заем на 2,26 миллиарда фунтов для укрепления обороны.

Напомним

14 октября депутаты Европейского парламента по вопросам торговли одобрили пакет финансовой помощи для поддержки Украины, включая исключительный заем макрофинансовой помощи (МФП) на сумму до 35 миллиардов евро.

Согласно плану G7, непредвиденная прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы денег, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эта прибыль больше не будет доступна, Западу придется платить по счетам.

Изначально предполагалось, что ЕС и США внесут вклад в кредит равными частями по 18 млрд евро (20 млрд долларов США) каждый, но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 млрд евро.

Вклад блока может быть сокращен, если США, Канада, Великобритания и Япония в конечном итоге дадут большие обещания. Австралия, которая не входит в G7, также может сделать свой вклад.