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Генпрокурор: триває дискусія щодо юридичної моделі спеціального трибуналу для рф

Генпрокурор: триває дискусія щодо юридичної моделі спеціального трибуналу для рф

Київ • УНН

 • 17363 перегляди

Рада Європи обговорюється як один з варіантів для створення міжнародного спеціального трибуналу для розгляду питання злочину агресії проти України.

Наразі триває дискусія щодо юридичної моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рада Європи є одним з варіантів того, яким чином буде створений цей міжнародний трибунал. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

Питання зараз лише в юридичній моделі цього спеціального трибуналу, щодо якої йде головна дискусія. Дискусія йде в координаційній групі, яка налічує понад 40 країн, і дискусія є постійною. Тобто зустрічі відбуваються кожного місяця, і консультації між зустрічами також відбуваються на постійній основі. Дійсно, Рада Європи є одним з варіантів того, яким чином буде створений цей міжнародний трибунал

- розповів Костін.

Він зазначив, що для України головне, щоб майбутній трибунал мав юрисдикцію судити так звану трійку, і дуже важливо, щоб цей трибунал був міжнародний за своєю природою.

Костін додав, що спеціальний трибунал буде вирішувати, чи можливо судити заочно, чи тільки за присутності обвинуваченої особи.

Доповнення

Комітет міністрів Ради Європи раніше ухвалив важливе рішення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо підготовки документів та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

У квітні 2024 року повідомлялося, що 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для росії.

Єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс повідомляв, що Міжнародний спеціальний трибунал для судового переслідування за воєнні злочини може бути створений до кінця 2024 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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