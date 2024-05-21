Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

В настоящее время идет дискуссия о юридической модели специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Совет Европы является одним из вариантов того, каким образом будет создан этот международный трибунал. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Вопрос сейчас только в юридической модели этого специального трибунала, по которой идет главная дискуссия. Дискуссия идет в координационной группе, которая насчитывает более 40 стран, и дискуссия является постоянной. То есть встречи проходят каждый месяц, и консультации между встречами также происходят на постоянной основе. Действительно, Совет Европы является одним из вариантов того, каким образом будет создан этот международный трибунал - рассказал Костин.

Он отметил, что для Украины главное, чтобы будущий трибунал имел юрисдикцию судить так называемую тройку, и очень важно, чтобы этот трибунал был международным по своей природе.

Костин добавил, что специальный трибунал будет решать, возможно ли судить заочно, или только в присутствии обвиняемого лица.

Дополнение

Комитет министров Совета Европы ранее принял важное решение относительно спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Комитета министров Совета Европы по подготовке документов и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

В апреле 2024 года сообщалось, что 44 страны поддержали создание спецтрибунала для россии.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Международный специальный трибунал для судебного преследования за военные преступления может быть создан до конца 2024 года.