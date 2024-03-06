Генпрокурор Костін назвав кількість вироків за воєнні злочини з початку вторгнення рф
Київ • УНН
З початку вторгнення українські суди винесли 81 вирок за воєнні злочини проти росіян, причому 17 обвинувачених були засуджені особисто.
За скоєння воєнних злочинів з початку широкомасштабного вторгнення рф два роки тому є вже 81 вирок українських судів обвинувачуваним, з них 17 були судимі особисто в Україні, повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час візиту до Брюсселя, пише УНН з посиланням на n-tv.
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За словами Костіна, "в Україні є вже 81 вирок російським воєнним злочинцям з моменту початку агресивної війни рф два роки тому. З них 17 були особисто судимі в Україні та отримали покарання у вигляді позбавлення волі".
Більшість російських обвинувачених було засуджено заочно, продовжив Костін. Для родичів вироки є важливим знаком, що безкарності немає.
За його словами, всього в Україні перебуває під слідством понад 500 підозрюваних. Майже 360 справ невдовзі мають бути передані до суду.
Понад 122 тис випадків воєнних злочинів рф зареєстровано в Україні – Костін20.02.24, 17:06 • 23871 перегляд