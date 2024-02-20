Понад 122 тис випадків воєнних злочинів рф зареєстровано в Україні – Костін

509 особам повідомлено про підозру за вчинення воєнних злочинів; 80 осіб вже засуджено за період з 2022 року по теперішній час. Також Офіс Генерального прокурора розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, передає УНН.

На сьогодні нами зареєстровано більше 122 тис випадків воєнних злочинів. Серед них фактично всі злочини, які визначені міжнародному кримінальному праві – повідомив Андрій Костін.

За словами генерального прокурора, немає такого виду воєнного злочину, який би росія не вчинила в Україні – "від невибіркових обстрілів до вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації наших дітей, знущань над нашими цивільними".

Посадовець наголосив, що Україна також перша країна в світі, яка розслідує масштабні воєнні злочини проти довкілля та кібератаки, як воєнні злочини.

За вчинення воєнних злочинів нами повідомлено про підозру 509 особам. Це означає, що ми встановили та ідентифікували саме тих, хто скоював ці воєнні злочини, і маємо достатньо доказів для того, щоб пред’явити їм підозру.

Також генеральний прокурор України оголосив, що 80 осіб вже засуджено за ці два роки.

Окрема тема, яку підкреслив посадовець: Офіс Генерального прокурора розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених.

Це справи, пов’язані зі вбивствами та катуванням, які чинять російські війська. Вони розслідуються і ми маємо результати - повідомив Костін.

Він також вказав, що є конкретні прізвища причетних осіб, яким повідомлено про підозру, в деяких справах оголошено вироки.

Серед підозрюваних – 97 підозрювані в умисних вбивствах, вісьмох з них ми вже засудили. Наприклад, наприкінці січня до довічного ув'язнення засуджено командира батальону зс рф за вбивство захисника України та катування цивільних на Чернігівщині. На початку грудня була інформація про вбивство наших бійців, які здавалися в полон – за цими фактами також було розпочате розслідування – розповів генеральний прокурор.

Нагадаємо

Російські військові розстріляли українських військовополонених біля села Роботине Запорізької області 18 лютого.

Досудове розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами українських військовополонених в Авдіївці продовжує працювати над встановленням точної кількості жертв та ідентифікацією виконавців.

В Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів ; 77 з них були засуджені.