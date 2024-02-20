Генпрокурор: наразі триває розслідування 18 проваджень за фактами вбивств 38 військовополонених
Київ • УНН
Правоохоронці розслідують 18 кримінальних проваджень за фактами вбивств 38 українських військовополонених російськими військовими.
Офіс Генпрокурора розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивств 38 військовополонених, повідомив у вівторок в ефірі телемарафону Генеральний прокурор України Андрій Костін, пише УНН.
Загалом зараз ми розслідуємо 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених. Це справи, пов'язані зі вбивствами та катуваннями, які чинять російські війська. Вони розслідуються, і ми маємо результати. Є конкретні прізвища причетних осіб, яким повідомлено про підозру, у деяких справах уже оголошено вироки. Серед підозрюваних у воєнних злочинах, серед тих 500 підозрюваних - 97 саме підозрювані в умисних вбивствах, і вісьмох з них ми вже засудили
З його слів, зокрема нещодавно, наприкінці січня, до довічного ув'язнення засуджено командира батальону зс рф за вбивство захисника України та катування цивільних на Чернігівщині.
"На початку грудня... з'явилася інформація про вбивство наших бійців, які здавалися в полон ворогу – за цими фактами також було розпочате розслідування", - сказав Костін.
Генпрокурор повідомив, що слідство встановило, що "ворог використовував військовополонених, українських бійців, як живий щит". "У результаті було вбито одного військовополоненого - військовослужбовця Сил оборони України, доля ще двох - поки ще невідома", - зазначив Костін.
"Уже ідентифіковано підрозділ, імовірно причетний до цього злочину, це, за даними слідства, це так звана псковська десантна дивізія, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, яка відома воєнними злочинами, які вчинялися на Київщині, зокрема в Бучі, де було безжалісно вбито понад 350 мирних українців", - сказав Генпрокурор.
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