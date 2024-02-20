Генпрокурор: на данный момент идет расследование 18 производств по фактам убийств 38 военнопленных

Офис Генпрокурора расследует 18 уголовных производств по фактам убийств 38 военнопленных, сообщил во вторник в эфире телемарафона Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.

Всего сейчас мы расследуем 18 уголовных производств по фактам убийства 38 военнопленных. Это дела, связанные с убийствами и пытками, которые совершают российские войска. Они расследуются, и мы имеем результаты. Есть конкретные фамилии причастных лиц, которым сообщено о подозрении, по некоторым делам уже объявлены приговоры. Среди подозреваемых в военных преступлениях, среди тех 500 подозреваемых - 97 именно подозреваемые в умышленных убийствах, и восьмерых из них мы уже осудили - сообщил Костин.

По его словам, в частности недавно, в конце января, к пожизненному заключению приговорен командир батальона вс рф за убийство защитника Украины и пытки гражданских в Черниговской области.

"В начале декабря... появилась информация об убийстве наших бойцов, которые сдавались в плен врагу - по этим фактам также было начато расследование", - сказал Костин.

Генпрокурор сообщил, что следствие установило, что "враг использовал военнопленных, украинских бойцов как живой щит". "В результате был убит один военнопленный - военнослужащий Сил обороны Украины, судьба еще двоих - пока еще неизвестна", - отметил Костин.

"Уже идентифицировано подразделение, предположительно причастное к этому преступлению, это, по данным следствия, это так называемая псковская десантная дивизия, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, известная военными преступлениями, совершаемыми в Киевской области, в частности в Буче, где было безжалостно убито более 350 мирных украинцев", - сказал Генпрокурор.

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