Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке: расследование еще устанавливает окончательное количество погибших
Киев • УНН
Досудебное расследование по факту расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке продолжает работать над установлением точного количества жертв и идентификацией исполнителей.
На данный момент досудебное расследование по делу о расстреле оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке еще устанавливает точное количество погибших. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
Она напомнила, что по указанным фактам в воскресенье были внесены сведения в ЕРДР - по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).
"Сейчас в указанном уголовном производстве проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, лиц, совершивших указанное преступление, а также идентификации людей, погибших, которых убили россияне. Также проводятся следственные действия и установление очевидцев, свидетелей происшествия, которые смогут раскрыть детали", - сообщила пресс-секретарь.
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У нас пока есть только видео, оно не очень хорошего качества. Нужно подтвердить, что это именно эти люди. Поэтому нужно немного времени, чтобы установить точно личности погибших. Мы не имеем доступа на данный момент к этой территории, чтобы провести детальный осмотр. Не имеем доступа к телам также, чтобы подтвердить причины гибели. Поэтому нужно время, чтобы идентифицировать. Сейчас досудебное расследование еще устанавливает окончательное количество погибших
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Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке: расследование еще устанавливает окончательное количество погибших
Досудебное расследование по факту расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке продолжает работать над установлением точного количества жертв и идентификацией исполнителей.
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