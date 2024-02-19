Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады

Российские военные обязались эвакуировать раненых украинских военных с позиции "Зенит" в Авдеевке и оказать им помощь, однако вместо этого расстреляли, предварительно пятерых защитников. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего, он был из приданного подразделения. Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает УНН.

"Относительно позиции "Зенит". Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных. Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", - говорится в заявлении бригады.

Бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко отмечает, что о событиях, которые произошли в дальнейшем они узнали из вражеских ресурсов.

"На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения", - сообщают военные.

Дополнение

Ранее украинский мониторинговый проект DeepState сообщал, что россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (на Зените).

По фактам расстрелов украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато досудебное расследование.