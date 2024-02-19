Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады
Российские военные обещали эвакуировать раненых украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, но вместо этого расстреляли пятерых защитников, а судьба шестого солдата не подтверждена.
В МИД Эквадора заявили что не будут передавать ни Украине, ни России военную технику
Министр иностранных дел Эквадора заявил, что Эквадор будет сохранять нейтральную позицию в международных вооруженных конфликтах и не будет отправлять военную технику в Украину или Россию.
В Украине разрешили "санитарную охоту" на хищных животных - из-за массового заражения бешенством
Чтобы урегулировать рост количества хищников и случаев бешенства в регионах, украинское правительство разрешило "санитарную охоту" с ограничениями и обязательным лабораторным исследованием всех подстреленных животных.
Махинации на медицинских закупках: на взятке разоблачили заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Заместитель председателя Запорожского областного совета, его помощник и местный депутат были уличены в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.
ЕС обещает ужесточить санкции против рф из-за смерти навального
ЕС подчеркивает, что смерть Навального в российской тюрьме является еще одним признаком ускорения и систематизации репрессий в россии, и требует независимого расследования обстоятельств его смерти.
На Кировоградщине вдвое увеличились случаи бешенства животных - жителей штрафуют за отказ от вакцинации
В прошлом году количество случаев бешенства животных в Кировоградской области Украины возросло до 100. В то же время за несоблюдение владельцами требований по предоставлению животного для вакцинации или отказ от нее 43 человека привлечены к админответственности.
Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину
Российская армия сбросила авиабомбы на село Ольховатка в Харьковской области, разрушив два дома и повредив еще десять, одну женщину спасли из-под завалов.
С оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей - Прокудин
Пятеро детей, в том числе 14-летняя сирота, были возвращены в Украину из оккупированной Россией части Херсонской области. Всего с начала года удалось вернуть 16 детей с Херсонщины
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в СИЗО после того, как его признали вменяемым.
Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК
Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.