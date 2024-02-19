Окупанти зобов’язалися евакуювати поранених воїнів ЗСУ із "Зеніту", а натомість розстріляли – заява 110 бригади
Київ • УНН
Російські військові обіцяли евакуювати поранених українських бійців з позиції "Зеніт" в Авдіївці, але замість цього розстріляли п'ятьох захисників, а доля шостого солдата не підтверджена.
Російські військові зобов’язалися евакуювати поранених українських військових з позиції "Зеніт" в Авдіївці й надати їм допомогу, проте натомість розстріляли, попередньо п’ятьох захисників. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все, він був з приданого підрозділу. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає УНН.
"Щодо позиції "Зеніт". Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.
"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених. Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - йдеться в заяві бригади.
Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка зазначає, що про події, які відбулися надалі вони дізналися з ворожих ресурсів.
"На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - повідомляють військові.
Доповнення
Раніше український моніторинговий проект DeepState повідомляв, що росіяни розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті).
За фактами розстрілів українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато досудове розслідування.