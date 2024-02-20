Розстріл українських військовополонених в Авдіївці: розслідування ще встановлює остаточну кількість загиблих

Наразі досудове розслідування у справі про розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці ще встановлює точну кількість загиблих. Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медвєдєва в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Вона нагадала, що за вказаними фактами в неділю були внесені відомості до ЄРДР - за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

"Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводиться низка слідчих дій, які направлені на встановлення усіх обставин події, осіб, які вчинили вказаний злочин, а також ідентифікації людей, які загинули, яких вбили росіяни. Також проводяться слідчі дії та встановлення очевидців, свідків події, які зможуть розкрити деталі", - повідомила речниця.

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У нас наразі є лише відео, воно не дуже гарної якості. Потрібно підтвердити, що це саме ці люди. Тому потрібно трішки часу, щоб встановити достеменно особи загиблих. Ми не маємо доступу наразі до цієї території, щоб провести детальний огляд. Не маємо доступу до тіл також, щоб підтвердити причини загибелі. Тому потрібен час, аби ідентифікувати. Наразі досудове розслідування ще встановлює остаточну кількість загиблих