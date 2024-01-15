В Україні вироки за воєнні злочини отримали вже 77 осіб - Генпрокурор
Київ • УНН
В Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів ; 77 з них були засуджені.
В Україні правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 російським військовим, стосовно 77 осіб уже ухвалені судові вироки. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін за результатами участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки в Давосі, пише УНН.
Ми вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 особам, 77 осіб засуджено
Під час панелі, присвяченій пункту 7 Формули миру "Відновлення справедливості" партнери почули свідчення українців про воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Зокрема, 16-річний хлопець розповів, як його батька застрелили просто перед його очима, а молода жінка зазнала сексуального насильства від російського військовослужбовця.
Генпрокурор нагадав, що розпочав роботу Міжнародний центру з переслідування за злочин агресії. Це ключовий етап на шляху до створення Спецтрибуналу.
Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини в Україні – Боррель03.01.24, 03:13 • 30796 переглядiв