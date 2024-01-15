В Украине приговоры за военные преступления получили уже 77 человек - Генпрокурор
В Украине правоохранители сообщили о подозрении 477 российским военным в совершении военных преступлений; 77 из них были осуждены.
В Киеве из-за ДТП на мосту Патона затруднено движение
Авария на киевском мосту Патона привела к затруднению движения в обоих направлениях. Водителям рекомендуется скорректировать планы поездок.
Катар приостанавливает поставки газа через Красное море
QatarEnergy приостанавливает транзит СПГ через Красное море из-за отсутствия гарантий безопасности на фоне региональной напряженности.
"Непосредственно выполняют боевые задачи": Сырский показал кадры визита к украинским воинам
Генерал-полковник Александр Сырский наградил военнослужащих в зоне ОСГВ "Хортица".
ООН просит доноров выделить 4,2 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам
ООН просит предоставить $4,2 млрд для 14,6 млн украинцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи из-за последствий войны и суровой зимы.
Британская разведка: из-за масштабных потерь на войне в Украине россияне вербуют в армию выпускников школ
На фоне значительных потерь на войне в Украине, россияне вынужденно берут в армию даже выпускников школ. Таким образом оккупанты стремятся компенсировать нехватку "живой силы".
Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 - Залужный
Украинские военные уничтожили российский самолет А-50 и пункт управления Ил-22, сообщил Валерий Залужный.
Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи
Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.
Состояние самых богатых людей планеты выросло на фоне уменьшения доходов беднейших слоев населения
Глобальные богачи удвоили свое состояние с 2020 года, тогда как самые бедные в мире потеряли 20 миллиардов долларов, что усилило экономическое неравенство, сообщает Oxfam.
В Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой - ГУР
Украинские силы сопротивления взорвали российский УАЗ в Мелитополе, нанеся поражение четырем оккупантам; потери врага уточняются.