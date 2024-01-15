В Украине приговоры за военные преступления получили уже 77 человек - Генпрокурор

В Украине правоохранители сообщили о подозрении в совершении военных преступлений 477 российским военным, в отношении 77 человек уже вынесены судебные приговоры. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин по результатам участия в четвертой встрече советников по вопросам национальной безопасности в Давосе, пишет УНН.

Мы уже сообщили о подозрении в совершении военных преступлений 477 лицам, 77 человек осуждены - написал Костин в Facebook.

Во время панели, посвященной пункту 7 Формулы мира "Восстановление справедливости", партнеры услышали свидетельства украинцев о военных преступлениях, совершенных российскими военными. В частности, 16-летний парень рассказал, как его отца застрелили прямо перед его глазами, а молодая женщина подверглась сексуальному насилию от российского военнослужащего.

Генпрокурор напомнил, что начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии. Это ключевой этап на пути к созданию Спецтрибунала.

Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления в Украине - Боррель