Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини в Україні – Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за обстріли цивільної інфраструктури України. Про це написав Боррель на своїй сторінці в Х (Twitter), передає УНН.

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Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру написав Боррель.

Дипломат запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини.

путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги - Боррель