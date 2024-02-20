Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин

509 лицам сообщено о подозрении за совершение военных преступлений; 80 человек уже осуждены за период с 2022 года по настоящее время. Также Офис Генерального прокурора расследует 18 уголовных производств по фактам убийства 38 военнопленных.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает УНН.

На сегодня нами зарегистрировано более 122 тыс случаев военных преступлений. Среди них фактически все преступления, которые определены международным уголовным правом - сообщил Андрей Костин.

По словам генерального прокурора, нет такого вида военного преступления, которое бы россия не совершила в Украине - "от неизбирательных обстрелов до убийств, пыток, сексуального насилия, депортации наших детей, издевательств над нашими гражданскими".

Чиновник отметил, что Украина также первая страна в мире, которая расследует масштабные военные преступления против окружающей среды и кибератаки, как военные преступления.

За совершение военных преступлений нами сообщено о подозрении 509 лицам. Это означает, что мы установили и идентифицировали именно тех, кто совершал эти военные преступления, и имеем достаточно доказательств для того, чтобы предъявить им подозрение.

Также генеральный прокурор Украины объявил, что 80 человек уже осуждены за эти два года.

Отдельная тема, которую подчеркнул чиновник: Офис Генерального прокурора расследует 18 уголовных производств по фактам убийства 38 военнопленных.

Это дела, связанные с убийствами и пытками, которые совершают российские войска. Они расследуются и мы имеем результаты - сообщил Костин.

Он также указал, что есть конкретные фамилии причастных лиц, которым сообщено о подозрении, в некоторых делах объявлены приговоры.

Среди подозреваемых - 97 подозреваемых в умышленных убийствах, восьмерых из них мы уже осудили. Например, в конце января к пожизненному заключению приговорен командир батальона ВС РФ за убийство защитника Украины и пытки гражданских на Черниговщине. В начале декабря была информация об убийстве наших бойцов, которые сдавались в плен - по этим фактам также было начато расследование - рассказал генеральный прокурор.

Напомним,

Российские военные расстреляли украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области 18 февраля.

Досудебное расследование по факту расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке продолжает работать над установлением точного количества жертв и идентификацией исполнителей.

В Украине правоохранители сообщили о подозрении 477 российским военным в совершении военных преступлений; 77 из них были осуждены.