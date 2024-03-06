Генпрокурор Костин назвал количество приговоров за военные преступления с начала вторжения рф

За совершение военных преступлений с начала широкомасштабного вторжения рф два года назад есть уже 81 приговор украинских судов обвиняемым, из них 17 были судимы лично в Украине, сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время визита в Брюссель, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

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По словам Костина, "в Украине есть уже 81 приговор российским военным преступникам с момента начала агрессивной войны рф два года назад. Из них 17 были лично судимы в Украине и получили наказание в виде лишения свободы".

Большинство российских обвиняемых были осуждены заочно, продолжил Костин. Для родственников приговоры являются важным знаком, что безнаказанности нет.

По его словам, всего в Украине находится под следствием более 500 подозреваемых. Почти 360 дел вскоре должны быть переданы в суд.

Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин