трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

Международный специальный трибунал для судебного преследования за военные преступления может быть создан до конца 2024 года, заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс в интервью DW, передает УНН.

По словам еврокомиссара, рассматриваются два основных варианта создания спецтрибунала: на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы".

Кроме того, он отметил, что в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в частности относительно преступления агрессии, то его можно перенести в подобный спецтрибунал. Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе.

"Следующий шаг - это вопрос политической воли. Сейчас только начало года, а до конца года это должно стать возможным", - подытожил он.

Дополнение

В Нидерландах представители 44 стран подчеркнули важность полной ответственности россии за преступления против Украины - они поддержали идею создания специального трибунала.