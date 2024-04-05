трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  101338 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  104860 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  105254 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  98704 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124140 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117076 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118765 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111231 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101005 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91932 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  218384 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  293468 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  296488 просмотра

трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

Международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ

В феврале импорт сократился примерно на $350-400 млн из-за блокады западных границ, со значительным падением импорта продуктов питания, промышленных товаров и древесины, но ростом импорта нефтепродуктов и некоторых химических товаров.

Война •   •  4143 просмотра
До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ

На полигоне испытали машину разминирования, которую собрали в Украине

Легкая машина разминирования DOK-ING MV-4, собранная и частично локализованная в Украине с долей локализации 15%, успешно прошла испытания на полигоне на различных участках местности и испытания на живучесть.

Война •   •  3833 просмотра
На полигоне испытали машину разминирования, которую собрали в Украине

За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с химическими веществами

За прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения противником боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

Война •   •  4213 просмотра
За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с химическими веществами

В НБУ объяснили девальвацию гривны в марте

В марте обменный курс гривны колебался в обоих направлениях, умеренно обесценившись к концу месяца из-за таких факторов, как увеличение спроса на импорт, бюджетные расходы и налоговые платежи, что заставило Национальный банк увеличить продажу иностранной валюты до $1,8 млрд.

Экономика •   •  3747 просмотра
В НБУ объяснили девальвацию гривны в марте

Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный

47-летний мужчина был ранен в результате российского обстрела в селе Дудчаны Херсонской области, а 84-летняя женщина и двое мужчин были ранены в результате атаки российского беспилотника на Берислав Херсонской области.

Общество •   •  6709 просмотра
Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный

россияне нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие - ОВА

По словам главы областной военной администрации, российские удары по Запорожью привели к пострадавшим.

Общество •   •  7116 просмотра
россияне нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие - ОВА

Армия рф нанесла удары по Харькову и району, предварительно, КАБами - ОВА

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Харьков и прилегающему населенному пункту в Харьковской области, подробности о жертвах еще уточняются.

Война •   •  5476 просмотра
Армия рф нанесла удары по Харькову и району, предварительно, КАБами - ОВА

В Запорожье сообщают о еще одном взрыве

Третий взрыв произошел в Запорожье, Украина, после двух предыдущих взрывов, о которых сообщили местные чиновники.

Общество •   •  7549 просмотра
В Запорожье сообщают о еще одном взрыве

"Политэксперту" с телеканалов медведчука сообщили о подозрении в госизмене

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене прокремлевскому пропагандисту михаилу шпире.

Война •   •  6649 просмотра
"Политэксперту" с телеканалов медведчука сообщили о подозрении в госизмене