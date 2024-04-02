Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины

Генеральный прокурор Андрей Костин вместе с Комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, прокурором МУС Каримом Ханом и Президентом Евроюста Ладиславом Хамраном обсуждали актуальные приоритеты и определяли шаги, необходимые для поддержки Украины в борьбе за справедливость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Так, Генпрокурор в Гааге выступил на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Представители Диалоговой группы и министры юстиции стран ЕС собрались в Гааге на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

"Генеральный прокурор Андрей Костин вместе с Комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, прокурором МУС Каримом Ханом и Президентом Евроюста Ладиславом Хамраном обсуждали актуальные приоритеты и определяли шаги, необходимые для поддержки Украины в борьбе за справедливость", - говорится в сообщении.

Костин отметил, что справедливость требует практических шагов.

"И сегодня мы сделали важный практический шаг для развития нашей сети всеобъемлющей ответственности: Реестр убытков открыт для подачи заявок. Это большое достижение и еще один результат объединенных усилий свободного мира, - отметил Костин.

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Генпрокурор напомнил, что год назад, на конференции United for Justice y Львове, было объявлено о создании Диалоговой группы по вопросам многосторонней поддержки Украины. С тех пор Диалоговая группа стала важной платформой для объединения усилий в расследовании и преследовании международных преступлений рф.

Костин поблагодарил членов Группы за их лидерство и вовлеченность, Нидерланды - за организацию этой выдающейся конференции и постоянную поддержку, Еврокомиссию, Международный уголовный суд и Евроюст - за их усилия и преданность делу.

"Путь к восстановлению справедливости является долгим и сложным. Но если останемся стойкими, решительными и сплоченными - мы победим. Не только ради Украины и украинцев, но и для восстановления и сохранения справедливого мира в Украине, Европе и мире", - подчеркнул Генпрокурор.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Реестр убытков от агрессии рф за первый час его функционирования 18 украинцев уже подали заявки на компенсацию.