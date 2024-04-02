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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  430953 просмотра

Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины

Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил текущие приоритеты и определил шаги, необходимые для поддержки Украины в ее борьбе за справедливость, с представителями ЕС на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Война •   •  16840 просмотра
Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины

Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Завтра, 3 апреля, киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, сегодня до конца дня ожидаются грозы.

Киев •   •  15474 просмотра
Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Блинкен отметил продолжающееся сотрудничество с Европой в поддержке Украины в критический момент, призвав Конгресс принять дополнительный бюджетный запрос, чтобы направить больше ресурсов, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны, в Украину.

Война •   •  15763 просмотра
Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Google согласился удалить или анонимизировать миллиарды записей данных, собранных во время сеансов частного просмотра веб-страниц, чтобы урегулировать иск на сумму 5 миллиардов долларов, который обвиняет Google в ненадлежащем отслеживании пользователей в режиме инкогнито.

Технологии •   •  12974 просмотра
Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Президент Зеленский подписал закон, который улучшает права на социальную защиту военнослужащих и полицейских, включая отпуска после ранения, установление инвалидности, декретный отпуск, компенсацию в связи со смертью, а также предотвращение гендерной дискриминации.

Война •   •  16640 просмотра
Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины

Бывший командующий НАТО предупреждает, что россия может нагнетать напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание западных стран от вторжения в Украину.

Война •   •  14876 просмотра
Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины

Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Президент Зеленский встретился с представителями протестантских и католических церквей в Украине, попросив их общаться с церквями за рубежом, чтобы заручиться поддержкой Украины в войне против российских оккупантов, поскольку церкви имеют большое влияние на общество и государственных лидеров.

Общество •   •  17767 просмотра
Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

российская пропаганда лживо заявляет о "захвате Киева", чтобы отвлечь внимание от неспособности защитить собственную территорию и оправдать продолжение войны против Украины.

Война •   •  16388 просмотра
Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

В результате российского ракетного обстрела Днепра ранения получили 13 человек, в том числе 5 детей; 8 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Война •   •  54852 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Президент Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.

Война •   •  51581 просмотра
Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного