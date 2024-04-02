Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля должен начать прием заявок Реестр убытков для Украины, созданный при участии международного сообщества. УНН рассказывает что это за Реестр, на каких основаниях он будет действовать, как подать заявление и будет ли означать такое заявление получение компенсации.

RD4U - так сокращенно обозначают Реестр уже имеет свой сайт -https://rd4u.coe.int/uk/home.

Что такое RD4U

Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины является системой учета заявлений физических, юридических лиц и государства Украина о возмещении убытков, потерь и вреда, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины. В Реестре также будут храниться доказательства, которыми будут обоснованы эти требования.

О создании Реестра было объявлено на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы, который состоялся в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.

Реестр был создан под эгидой Совета Европы.

Физически Реестр расположен в г. Гаага (Королевство Нидерландов).

2 апреля 2024 года RD4U официально откроет процесс подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных российской агрессией против Украины.

Историческое открытие состоится в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, руководителей международных организаций, министров и высокопоставленных чиновников из более 60 государств, что подчеркнет глобальную поддержку Украины в ее стремлении к справедливости и репарациям.

На сегодняшний день к Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз. Всего Реестр насчитывает- 40 Участников и 4 Ассоциированных члена.

Участники Реестра имеют полное право членства, включая право голоса на Конференции Участников, и обязуются делать ежегодные взносы в бюджет Реестра.

Ассоциированные члены не имеют обязательств осуществлять ежегодные взносы и не имеют права голоса на Конференции, но могут участвовать в ней и делать письменные и устные заявления. Ассоциированные члены поощряются делать добровольные взносы в бюджет Реестра. Если Ассоциированный член делает взнос, эквивалентный его оцененному взносу, если бы он был Участником, он имеет полное право голоса на соответствующий финансовый год.

Реестр является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма, который будет создан отдельным международным договором в сотрудничестве с Украиной. Далее будет создана Комиссия по рассмотрению претензий и Компенсационный фонд.

Каковы основные задачи RD4U

Задачей Реестра является прием и обработка заявлений и связанных с ними доказательств. Это включает в себя категоризацию, классификацию и систематизацию этих заявлений на основе определенных критериев. Совет Реестра оценивает заявления и определяет их приемлемость. Приемлемые заявления вносятся в Реестр для дальнейшего их рассмотрения и оценки.

Кто может подать заявление

Все физические и юридические лица, а также государство Украина (включая ее региональные и местные органы власти, а также предприятия, находящиеся в государственной собственности или под контролем государства), могут подавать заявления в Реестр, если их заявления соответствуют критериям приемлемости.

Ожидается, что сначала процесс подачи заявлений будет открыт для одной категории заявлений, а именно по поврежденному и уничтоженному жилому недвижимому имуществу. Также ожидается, что приоритет будет предоставляться заявлениям связанным с объектами критической инфраструктуры Украины.

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Какие заявления могут быть внесены в Реестр

В общем, для того, чтобы заявления были внесены в Реестр, они должны касаться убытков, потерь или ущерба, которые:

были нанесены 24 февраля 2022 года или позже;

были нанесены на территории Украины, в пределах ее международно-признанных границ, включая территориальные воды;



были вызваны международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины.



Совет Реестра принял решение, что категории, как ожидается, будут включать заявления, связанные с

потерей жизни, пытками и сексуальным насилием, а также телесными повреждениями;

вынужденным перемещением и принудительным переселением лиц;



потерей имущества и доходов, а также с другими видами экономических потерь;



повреждением критической инфраструктуры и других государственных объектов;



повреждением объектов исторического и культурного наследия;



вредом окружающей среде; и



другими категориями, определенными Советом.



Куда подавать заявление

Создатели Реестра обещают, что для подачи заявлений физические лица могут использовать веб-портал электронных услуг Дія, в том числе мобильное приложение Портала Дія (Дія). Ожидается, что такой подход обеспечивает упрощенный и доступный способ подачи заявлений в Реестр.

Материальная компенсация убытков

Важно понимать, что Реестр не является судом, трибуналом, компенсационной комиссией или компенсационным фондом. Он не будет рассматривать поступающие в него заявления по сути, не будет оценивать их стоимость и не будет назначать никаких выплат. Эти функции будет выполнять международный компенсационный механизм, который будет создан в будущем. Реестр является лишь первым шагом на пути к такому механизму. Работа над созданием компенсационного механизма уже начата, и мандат Реестра включает в себя содействие этой работе.

После создания компенсационного механизма работа Реестра продолжится в рамках новой структуры, и все внесенные в него заявления и доказательства будут переданы в нее.

Администраторы Реестра ожидают не менее 6-8 миллионов заявлений, возможно, до 10 миллионов.

На сегодняшний день не установлено никакого ограничения сроков для подачи заявлений, поскольку агрессия Российской Федерации против Украины все еще продолжается, и ущерб наносится ежедневно. Впоследствии, Совет Реестра может определить разумные сроки для подачи заявлений и/или определить дату, с которой Реестр будет закрыт для подачи заявлений.