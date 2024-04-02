Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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На Кировоградщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области был поврежден ночью в результате российской атаки, что повлекло пожар, который был быстро ликвидирован пожарными без жертв.
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом
Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.
5 лучших цельнозерновых продуктов при резистентности к инсулину
Цельные злаки помогают бороться с инсулинорезистентностью, улучшая контроль сахара в крови, снижая уровень холестерина и повышая чувствительность к инсулину благодаря высокому содержанию растворимых волокон и бета-глюканов.
Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье
За минувшие сутки россияне обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 3 авиаудара, 26 полетов БПЛА, 10 обстрелов из РСЗО и выпустив 314 артиллерийских снарядов.
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 8 ракетных и 93 авиационных ударов, а также 126 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб
По данным Генштаба ВСУ, Силы противовоздушной обороны Украины сбили 9 из 10 российских ударных беспилотников "шахед", запущенных в ночь на 2 апреля.
Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину
Греция планирует продать неактивные и пригодные к использованию боеприпасы на сумму 150 миллионов евро из своих армейских запасов Чешской Республике, которая затем отправит их в Украину.
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 8 ударов по объектам противника, в том числе по 1 пункту управления, 7 районам сосредоточения живой силы и техники, уничтожила 1 станцию управления БПЛА, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 1 склад с боеприпасами.
Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством
Во Всемирный день распространения информации об аутизме украинская благотворительная организация привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети с расстройствами аутистического спектра, а также к важности предоставления им реабилитации и поддержки для улучшения их когнитивных навыков и качества жизни.