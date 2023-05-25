Как проводится расчет убытков для пострадавших от войны предприятий: эксперты рассказали подробности

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Детали

По словам экспертов, соответствующие исследования проводятся для предприятий, учреждений, организаций и других субъектов хозяйствования всех форм собственности.

Цитата

«По предварительным расчетам убытки нанесенные военной агрессией россии против Украины только по Киевской области составляют более 100 млрд грн. Наибольшие потери отмечаются в Ирпене – около 25 млрд грн, Гостомеле – почти 10 млрд грн и Буче – около 5 млрд грн. Однозначно эти показатели не являются окончательными, ведь работа по оценке (определению размера, - ред.) убытков, нанесенных пострадавшим украинским предприятиям сейчас только набирает обороты.

Исследуются, как убытки для государства Украины, то есть все объекты государственной собственности, так и деятельность частных коммерческих предприятий, учреждений и организаций. Есть случаи, когда только одно предприятие заготовки сельскохозяйственной продукции в Киевской области понесло убытки от российской оккупации и разрушения складских помещений и уничтожения товаров на сумму более 500 млн грн, в рамках другого исследования удалось установить убытки для административно-складских комплексов на сумму более 300 млн грн.

Это чрезвычайно сложная работа, которая проводится на основании национальных и международных стандартов оценки, а также основополагающих принципов Всемирного банка по оценке ущерба и других материалов, разработанных организациями, признанными в мировом сообществе», − отмечают эксперты КНИИСЭ.

Реальные убытки, отмечают эксперты, охватывают физическое уничтожение или повреждение имущества, а также расходы, связанные с его восстановлением. Речь идет о стоимости ремонта или замены поврежденного имущества, расходы на материалы, труд, транспортировку и любые другие расходы, связанные с восстановлением имущества.

“Например, если предприятие было повреждено в результате ракетных атак, артиллерийских обстрелов или пожара, реальные убытки будут включать расходы на восстановление поврежденного помещения (стоимость ремонта и замену уничтоженного имущества, - ред.).

Если повреждения восстановить невозможно, сумма восстановительного ремонта превышает стоимость объектов до повреждения (восстановительный ремонт экономически нецелесообразен, - ред.), реальные убытки будут равны рыночной стоимости такого имущества”, - пояснили эксперты КНИИСЭ.

В свою очередь упущенная выгода определяется экспертами как доход, который предприниматели могли бы получить при обычных обстоятельствах, если бы их право не было нарушено.

“Например недополученная прибыль от заключенных контрактов, которые не были выполнены, потери продаж, будущие доходы от использования техники, оборудования или объектов недвижимости, недополученные доходы от животноводства и растениеводства и т.д.. Входными данными для расчета неполученной прибыли является отчет о финансовых результатах деятельности предприятий, учреждений и организаций (отчета о совокупном доходе) за 2020-2021 годы”, - резюмировали эксперты.

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Убытки установленные экспертами КНИИСЭ являются обоснованными и должны быть возмещены агрессором в полной мере. Над созданием механизма возмещения ущерба, причиненного предприятиям в результате вооруженной агрессии рф, Украина работает совместно с международными партнерами. И, как отмечают в КНИИСЭ, экспертные выводы будут использованы для формирования исков к россии и привлечения ее к ответственности в Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и спецтрибунале после его создания.

Напомним

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, именно результаты экспертиз КНИИСЭ станут основным доказательством в расследовании преступлений России против Украины в МУС.