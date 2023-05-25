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Як проводиться розрахунок збитків для постраждалих від війни підприємств: експерти розповіли подробиці

Як проводиться розрахунок збитків для постраждалих від війни підприємств: експерти розповіли подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. З початку війни судові експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели сотні досліджень за фактами збройної агресії рф проти України. Водночас одним із найактуальніших питань залишається напрям досліджень пошкодження зруйнованого росіянами майна українських підприємців, оцінки реальних збитків та визначення упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у роботі, а також оцінки потреб у відновленні їх майна. В ексклюзивному коментарі УНН експерти КНДІСЕ розповіли як проводиться розрахунок таких збитків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рувін: висновки КНДІСЕ вже лягають в основу заяв українців до МКС про відшкодування збитків від агресії рф

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За словами експертів, відповідні дослідження проводяться для підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Цитата

«За попередніми розрахунками збитки завдані воєнною агресією росії проти України лише по Київській області складають понад 100 млрд грн. Найбільші втрати відзначаються в Ірпені – близько 25 млрд грн, Гостомелі – майже 10 млрд грн та Бучі – близько 5 млрд грн. Однозначно ці показники не є остаточними, адже робота щодо оцінки (визначення розміру, - ред.) збитків, завданих постраждалим українським підприємствам нині лише набирає обертів.

Досліджуються, як збитки для держави України, тобто всі об’єкти державної власності, так діяльність приватних комерційних підприємств, установ та організацій. Маємо випадки, коли лише одне підприємство заготівлі сільськогосподарської продукції в Київській області зазнало збитків від російської окупації та руйнування складських приміщень і знищення товарів на суму в понад 500 млн грн, в рамках іншого дослідження вдалося встановити збитки для адміністративно-складських комплексів на суму більше ніж 300 млн грн.

Це надзвичайно складна робота, яка проводиться на підставі національних та міжнародних стандартів оцінки, а також керівних принципів Світового банку щодо оцінки збитків та інших матеріалів, що розроблені організаціями, визнаними у світовому співтоваристві», − зазначають експерти КНДІСЕ.

Реальні збитки, наголошують експерти, охоплюють фізичне знищення або пошкодження майна, а також витрати, пов'язані з його відновленням. Йдеться про вартість ремонту або заміни пошкодженого майна, витрати на матеріали, працю, транспортування та будь-які інші витрати, пов'язані з відновленням майна.

“Наприклад, якщо підприємство було пошкоджене внаслідок ракетних атак, артилерійських обстрілів або пожежі, реальні збитки включатимуть витрати на відновлення пошкодженого приміщення (вартість ремонту та заміну знищеного майна, - ред.).

Якщо пошкодження відновити неможливо, сума відновлювального ремонту перевищує вартість об’єктів до пошкодження (відновлювальний ремонт економічно недоцільний, - ред.), реальні збитки дорівнюватимуть ринковій вартості такого майна”, - пояснили експерти КНДІСЕ.

Своєю чергою упущена вигода визначається експертами як дохід, який підприємці могли б одержати за звичайних обставин, якби їхнє право не було порушене.

“Наприклад недоотриманий прибуток від укладених контрактів, які не були виконані, втрати продажів, майбутні прибутки від використання техніки, обладнання чи об’єктів нерухомості, недоотримані прибутки від тваринництва та рослинництва тощо. Вхідними даними для розрахунку неотриманого прибутку є звіт про фінансові результати діяльності підприємств, установ та організацій (звіту про сукупний дохід) за 2020-2021 роки”, - резюмували експерти.

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Збитки встановлені експертами КНДІСЕ є обґрунтованими та мають бути відшкодовані агресором повною мірою. Над створенням механізму відшкодування шкоди завданої підприємствам внаслідок збройної агресії рф Україна працює спільно з міжнародними партнерами. І, як зазначають у КНДІСЕ, експертні висновки будуть використані для формування позовів до росії та притягнення її до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та спецтрибуналі після його створення.

Нагадаємо

За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, саме результати експертиз КНДІСЕ стануть основним доказом у розслідуванні злочинів росії проти України в МКС.

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