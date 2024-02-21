ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину

В Европейском Союзе согласовали 13-й пакет санкций ЕС против россии, его должны утвердить в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС в среду, пишет УНН.

Соглашение! Послы ЕС только что согласовали в принципе 13-й пакет санкций в отношении агрессии россии против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, утвержденных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля - сообщило бельгийское председательство в X.

На это отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую соглашение по нашему 13-му пакету санкций против россии. Мы должны продолжать вести к деградации путинской военной машины. Имея в целом 2000 имен и названий в списке, мы поддерживаем высоким давление на кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ россии к беспилотникам", - написала фон дер Ляйен в X.

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии