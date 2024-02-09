Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

ЕС в рамках нового пакета санкций ко второй годовщине широкомасштабной войны рф против Украины, как ожидается, нанесет удар по большему количеству российских военных и технологических компаний, включая фирмы, которые поставляют боеприпасы из Северной Кореи, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Послы ЕС получили текст предложения по 13-му пакету санкций блока от Европейской комиссии и дипломатической службы ЕС (EEAS) в четверг, 8 февраля, и, как отмечается, провели первое обсуждение его содержания.

Он будет включать новые списки физических и юридических лиц и рассматривать "эффективность наших мер, основанных на постоянном опыте с полей сражений", сообщил источник в президентстве Бельгии.

Российские военные и технологические компании

Как сообщается, согласно проекту документа, с которым ознакомился Euractiv, в списке в новом пакете санкций около 55 юридических и более 60 физических лиц.

"Среди них частные лица и компании, которые занимаются производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российской оборонной промышленностью для создания вооружения для поля боя", - говорится в сообщении.

Сюда, как указано, также входят судоходные компании, которые обеспечили транспорт и логистику для доставки боеприпасов в россию из Северной Кореи после того, как последняя предоставила москве сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Согласно проекту документа, нынешние предложения также включают в санкционные списки нескольких военных и других чиновников, политиков и директоров компаний.

Никаких новых секторальных санкций

Однако новое предложение о санкциях, как отмечается, "не добавит новых запретов на импорт, таких как новые эмбарго ЕС на российские металлы, сжиженный газ или атомные предприятия".

Несмотря на призывы некоторых стран-членов ЕС наложить запрет на больше российского экспорта, например алюминий, Европейская комиссия, как указано, предлагает пакет мер, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты среди стран-членов и поэтому будет принят быстро.

"На этот раз нам нужно действовать быстрее, чем в случае с предыдущим пакетом, а также послать сигнал (президенту россии владимиру) путину", - сказал один дипломат ЕС.

"Как всегда: нет особого смысла сравнивать эти пакеты друг с другом, поскольку возможностей для большего становится все меньше", - добавил второй дипломат ЕС.

Во время предыдущих двенадцати пакетов ограничительных мер ЕС наложил запреты на многие важные товары, такие как импорт российской нефти по морю и совсем недавно алмазов.

Официальные лица ЕС считают, что мало что осталось, по чему страны-члены ЕС могли бы найти единодушное согласие, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.

Предложения восточных стран ЕС

Группа восточноевропейских государств-членов призывает блок быть более амбициозным и добавить в пакет новые экономические санкции. Эстония, Латвия, Литва и Польша призывают к трем пунктам: не должно быть по крайней мере никаких новых контрактов с российской государственной атомной компанией "росатом", никаких инвестиций в российскую гражданскую атомную энергетику и никакого импорта обогащенного урана из россии.

Они также призвали к дальнейшим ограничениям на экспорт товаров и технологий, используемых в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на подрыв военной машины россии и ограничения экспорта определенных товаров в Иран с помощью механизма предотвращения обхода санкций, согласно предыдущему предложению, указывает издание.

Кроме противодействия обходам и нацеливания на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, как отмечается, они также выступали за дальнейшие ограничения на импорт металлолома, СПГ, железной руды и алюминиевой продукции.

Между тем, как сообщается, Чехия в декабре попыталась возродить предложение об ограничении свободы передвижения российских дипломатов в беспаспортной Шенгенской зоне Европы.

Что дальше

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Европейскому парламенту ранее на этой неделе во вторник, 6 февраля, что следующий пакет санкций будет введен в действие до "символической" даты 24 февраля.

"Не желая увязнуть на повестке дня, идеальный сценарий - получить одобрение этого пакета до второй годовщины российской агрессии против Украины", - сказал третий дипломат ЕС.

Ожидается, что страны-члены ЕС пришлют комментарии до конца этой недели, а послы блока планируют подробно обсудить это предложение на следующей неделе.

Как только пакет санкций будет принят, Европейская комиссия сможет относительно быстро предложить 14-й комплекс мер, включая некоторые новые запреты на импорт, предположили несколько дипломатов ЕС.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что западные партнеры постоянно интересуются происхождением иностранных компонентов в российском оружии, чтобы принимать соответствующие меры в отношении компаний-производителей. Добавил, что санкции против россии действуют, но она прилагает максимум усилий, чтобы обходить их через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - отметил Рувин.