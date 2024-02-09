Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  138779 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  172913 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  164269 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  161093 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  187833 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  191692 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  203116 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  245616 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  261351 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235214 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
shengenskaya-zonaШенгенская зона
latviyaЛатвия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
severnaya-koreyaСеверная Корея
litvaЛитва
yevropaЕвропа
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
iranИран
polshaПольша
Loading...
Новости по теме

Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

Ожидается, что ЕС введет новые санкции против российских технологических и военных компаний, в том числе поставляющих боеприпасы из Северной Кореи, в рамках 13-го пакета санкций, приуроченного ко второй годовщине вторжения россии в Украину.

Война •   •  13732 просмотра
Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72

Военнослужащие Национальной гвардии Украины с помощью беспилотника обнаружили и уничтожили российский боевой танк Т-72, отразив попытку наступления.

Война •   •  11292 просмотра
Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72

ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.

Политика •   •  11447 просмотра
ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены

Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею

Ким Чен Ын угрожал уничтожить Южную Корею и назвал ее "главным врагом" во время речи в честь основания северокорейской армии.

Новости Мира •   •  13652 просмотра
Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею

"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта

Раненого российского солдата из Татарстана, который потерялся, задержали украинские правоохранители и военные вблизи Авдеевки.

Война •   •  16006 просмотра
"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта

Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС

Парламент Словакии одобрил закрытие антикоррупционного ведомства страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС.

Новости Мира •   •  12672 просмотра
Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС

На Таврическом направлении враг активизировал применение дронов - Тарнавский

На этой неделе российские войска увеличили количество атак беспилотников на Таврическом направлении.

Война •   •  14234 просмотра
На Таврическом направлении враг активизировал применение дронов - Тарнавский

Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины

Министерство обороны работает над усилением киберзащиты и информационной безопасности Украины путем исправления пробелов в законодательстве, создания Оперативного центра кибербезопасности и привлечения ресурсов международной ИТ-коалиции из 12 стран.

Война •   •  12696 просмотра
Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины

Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер

Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.

Общество •   •  11770 просмотра
Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер

Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после российского обстрела

Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после того, как российский снаряд попал в инфраструктурный объект в Херсонском районе.

Общество •   •  15720 просмотра
Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после российского обстрела