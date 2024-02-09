Новий пакет санкцій ЄС до роковин війни спрямований проти російських військових та технологічних компаній - Euractiv

ukenru
19:41 • 38647 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 89508 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112530 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114649 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229109 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155567 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146164 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132482 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121676 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112851 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
76 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134702 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110443 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52404 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45382 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46934 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229111 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384675 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440038 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448443 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112532 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130301 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124507 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98377 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107670 перегляди
Актуальне
Новий пакет санкцій ЄС до роковин війни спрямований проти російських військових та технологічних компаній - Euractiv

Новий пакет санкцій ЄС до роковин війни спрямований проти російських військових та технологічних компаній - Euractiv

Київ • УНН

 • 28260 перегляди

Очікується, що ЄС запровадить нові санкції проти російських технологічних і військових компаній, у тому числі які постачають боєприпаси з Північної Кореї, у межах 13-го пакету санкцій, приуроченого до другої річниці вторгнення росії в Україну.

ЄС у межах нового пакету санкцій до других роковин широкомасштабної війни рф проти України, як очікується, завдасть удару по більшій кількості російських військових і технологічних компаній, включаючи фірми, які постачають боєприпаси з Північної Кореї, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Посли ЄС отримали текст пропозиції щодо 13-го пакету санкцій блоку від Європейської комісії та дипломатичної служби ЄС (EEAS) у четвер, 8 лютого, та, як зазначається, провели перше обговорення його змісту.

Він включатиме нові списки фізичних та юридичних осіб та розглядатиме "ефективність наших заходів, заснованих на постійному досвіді з полів битв", повідомило джерело у президентстві Бельгії.

Російські військові та технологічні компанії

Як повідомляється, згідно з проектом документа, з яким ознайомився Euractiv, у списку у новому пакеті санкцій близько 55 юридичних та понад 60 фізичних осіб.

"Серед них приватні особи та компанії, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, що використовуються російською оборонною промисловістю для створення озброєння для поля бою", - ідеться у повідомленні.

Сюди, як вказано, також входять судноплавні компанії, які забезпечили транспорт та логістику для доставки боєприпасів до росії з Північної Кореї після того, як остання надала москві сотні тисяч артилерійських снарядів.

Згідно з проектом документа, нинішні пропозиції також включають до санкційних списків кількох військових та інших чиновників, політиків і директорів компаній.

Жодних нових секторальних санкцій

Однак нова пропозиція про санкції, як зазначається, "не додасть нових заборон на імпорт, таких як нові ембарго ЄС на російські метали, скраплений газ чи атомні підприємства".

Попри заклики деяких країн-членів ЄС накласти заборону на більше російського експорту, наприклад алюміній, Європейська комісія, як вказанл, пропонує пакет заходів, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати серед країн-членів і тому його буде ухвалено швидко.

"Цього разу нам потрібно діяти швидше, ніж у випадку з попереднім пакетом, а також надіслати сигнал (президенту росії володимиру) путіну", - сказав один дипломат ЄС.

"Як завжди: немає особливого сенсу порівнювати ці пакети один з одним, оскільки можливостей для більшого стає все менше", - додав другий дипломат ЄС.

Під час попередніх дванадцяти пакетів обмежувальних заходів ЄС наклав заборони на багато важливих товарів, таких як імпорт російської нафти морем і зовсім недавно алмазів.

Офіційні особи ЄС вважають, що мало що залишилося, щодо чого країни-члени ЄС могли б знайти одностайну згоду, а санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

Пропозиції східних країн ЄС

Група східноєвропейських держав-членів закликає блок бути більш амбітним та додати до пакету нові економічні санкції. Естонія, Латвія, Литва та Польща закликають до трьох пунктів: не повинно бути принаймні жодних нових контрактів із російською державною атомною компанією "росатом", жодних інвестицій у російську цивільну атомну енергетику та жодного імпорту збагаченого урану з росії.

Вони також закликали до подальших обмежень на експорт товарів і технологій, що використовуються у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА), спрямованих на підрив воєнної машини росії та обмеження експорту певних товарів до Ірану за допомогою механізму запобігання обходу санкцій, згідно з попередньою пропозицією, вказує видання.

Окрім протидії обходам та націлювання на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій, як зазначається, вони також виступали за подальші обмеження на імпорт металобрухту, СПГ, залізняку та алюмінієвої продукції.

Тим часом, як повідомляється, Чехія у грудні спробувала відродити пропозицію щодо обмеження свободи пересування російських дипломатів у безпаспортній Шенгенській зоні Європи.

Що далі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту раніше цього тижня у вівторок, 6 лютого, що наступний пакет санкцій буде введений у дію до "символічної" дати 24 лютого.

"Не бажаючи загрузнути на порядку денному, ідеальний сценарій - отримати схвалення цього пакету до другої річниці російської агресії проти України", - сказав третій дипломат ЄС.

Очікується, що країни-члени ЄС надішлють коментарі до кінця цього тижня, а посли блоку планують докладно обговорити цю пропозицію наступного тижня.

Як тільки пакет санкцій буде ухвалено, Європейська комісія зможе відносно швидко запропонувати 14-й комплекс заходів, включаючи деякі нові заборони на імпорт, припустили кілька дипломатів ЄС.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що західні партнери постійно цікавляться походженням іноземних компонентів у російській зброї, аби вживати відповідні заходи щодо компаній-виробників. Додав, що санкції проти росії діють, але вона докладає максимум зусиль, щоб обходити їх через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - зазначив Рувін.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
latviiaЛатвія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
lytvaЛитва
yevropaЄвропа
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
iranІран
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60