Новий пакет санкцій ЄС до роковин війни спрямований проти російських військових та технологічних компаній - Euractiv

ЄС у межах нового пакету санкцій до других роковин широкомасштабної війни рф проти України, як очікується, завдасть удару по більшій кількості російських військових і технологічних компаній, включаючи фірми, які постачають боєприпаси з Північної Кореї, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Посли ЄС отримали текст пропозиції щодо 13-го пакету санкцій блоку від Європейської комісії та дипломатичної служби ЄС (EEAS) у четвер, 8 лютого, та, як зазначається, провели перше обговорення його змісту.

Він включатиме нові списки фізичних та юридичних осіб та розглядатиме "ефективність наших заходів, заснованих на постійному досвіді з полів битв", повідомило джерело у президентстві Бельгії.

Російські військові та технологічні компанії

Як повідомляється, згідно з проектом документа, з яким ознайомився Euractiv, у списку у новому пакеті санкцій близько 55 юридичних та понад 60 фізичних осіб.

"Серед них приватні особи та компанії, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, що використовуються російською оборонною промисловістю для створення озброєння для поля бою", - ідеться у повідомленні.

Сюди, як вказано, також входять судноплавні компанії, які забезпечили транспорт та логістику для доставки боєприпасів до росії з Північної Кореї після того, як остання надала москві сотні тисяч артилерійських снарядів.

Згідно з проектом документа, нинішні пропозиції також включають до санкційних списків кількох військових та інших чиновників, політиків і директорів компаній.

Жодних нових секторальних санкцій

Однак нова пропозиція про санкції, як зазначається, "не додасть нових заборон на імпорт, таких як нові ембарго ЄС на російські метали, скраплений газ чи атомні підприємства".

Попри заклики деяких країн-членів ЄС накласти заборону на більше російського експорту, наприклад алюміній, Європейська комісія, як вказанл, пропонує пакет заходів, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати серед країн-членів і тому його буде ухвалено швидко.

"Цього разу нам потрібно діяти швидше, ніж у випадку з попереднім пакетом, а також надіслати сигнал (президенту росії володимиру) путіну", - сказав один дипломат ЄС.

"Як завжди: немає особливого сенсу порівнювати ці пакети один з одним, оскільки можливостей для більшого стає все менше", - додав другий дипломат ЄС.

Під час попередніх дванадцяти пакетів обмежувальних заходів ЄС наклав заборони на багато важливих товарів, таких як імпорт російської нафти морем і зовсім недавно алмазів.

Офіційні особи ЄС вважають, що мало що залишилося, щодо чого країни-члени ЄС могли б знайти одностайну згоду, а санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

Пропозиції східних країн ЄС

Група східноєвропейських держав-членів закликає блок бути більш амбітним та додати до пакету нові економічні санкції. Естонія, Латвія, Литва та Польща закликають до трьох пунктів: не повинно бути принаймні жодних нових контрактів із російською державною атомною компанією "росатом", жодних інвестицій у російську цивільну атомну енергетику та жодного імпорту збагаченого урану з росії.

Вони також закликали до подальших обмежень на експорт товарів і технологій, що використовуються у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА), спрямованих на підрив воєнної машини росії та обмеження експорту певних товарів до Ірану за допомогою механізму запобігання обходу санкцій, згідно з попередньою пропозицією, вказує видання.

Окрім протидії обходам та націлювання на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій, як зазначається, вони також виступали за подальші обмеження на імпорт металобрухту, СПГ, залізняку та алюмінієвої продукції.

Тим часом, як повідомляється, Чехія у грудні спробувала відродити пропозицію щодо обмеження свободи пересування російських дипломатів у безпаспортній Шенгенській зоні Європи.

Що далі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту раніше цього тижня у вівторок, 6 лютого, що наступний пакет санкцій буде введений у дію до "символічної" дати 24 лютого.

"Не бажаючи загрузнути на порядку денному, ідеальний сценарій - отримати схвалення цього пакету до другої річниці російської агресії проти України", - сказав третій дипломат ЄС.

Очікується, що країни-члени ЄС надішлють коментарі до кінця цього тижня, а посли блоку планують докладно обговорити цю пропозицію наступного тижня.

Як тільки пакет санкцій буде ухвалено, Європейська комісія зможе відносно швидко запропонувати 14-й комплекс заходів, включаючи деякі нові заборони на імпорт, припустили кілька дипломатів ЄС.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що західні партнери постійно цікавляться походженням іноземних компонентів у російській зброї, аби вживати відповідні заходи щодо компаній-виробників. Додав, що санкції проти росії діють, але вона докладає максимум зусиль, щоб обходити їх через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - зазначив Рувін.