ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  110754 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  127641 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  125784 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  154391 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  171278 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  160898 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  189821 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  329431 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  330905 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373426 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей на оккупированные территории, согласно проекту 13-го пакета санкций против россии.

Война •   •  11987 просмотра
ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.

Война •   •  10824 просмотра
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.

Политика •   •  10556 просмотра
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в истории независимый аудит, который проведут независимые эксперты, сообщил директор Бюро Семен Кривонос.

Политика •   •  11825 просмотра
В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.

Война •   •  13691 просмотра
МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

Министр аграрной политики Украины обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии вопросы сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами и поблагодарил коллегу за поддержку бесперебойного транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Румынии в европейские порты.

Экономика •   •  14908 просмотра
Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.

Война •   •  12302 просмотра
россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Представитель МИД Польши предполагает, что российские агенты пытаются повлиять на протестное движение фермеров на границе с Украиной.

Политика •   •  61250 просмотра
В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Поможет получить необходимые медикаменты: Минобороны договорилось о сотрудничестве с Гослекслужбой

Министерство обороны Украины присоединилось к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения воинским частям на использование наркотических средств и психотропных веществ для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.

Война •   •  30421 просмотра
Поможет получить необходимые медикаменты: Минобороны договорилось о сотрудничестве с Гослекслужбой

Reuters: западные чиновники заявляют, что россии не хватает производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне

Западные чиновники сообщили, что россия не имеет достаточного внутреннего производства боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в войне в Украине, а ее военная промышленность борется с последствиями санкций.

Война •   •  27256 просмотра
Reuters: западные чиновники заявляют, что россии не хватает производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне