ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

В 13-м пакете санкций против рф Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, которые причастны к депортации украинских детей. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно данным издания, в проекте санкций - мужчины и женщины, которые принимали непосредственное участие в незаконном вывозе детей в оккупированный Крым, беларусь и россию.

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Речь идет в частности об Инне Варламовой - жене Сергея Миронова, депутата госдумы и лидера партии "справедливая Россия - за правду". Варламова усыновила ребенка, которого похитили из детского дома в Херсоне.

Она лично ездила в Херсонскую область и вывозила двух детей в рф. Для одного ребенка изменили фамилию на Миронова и изменили место рождения на Подольск.

Также в список попала Марина Пещанская - так называемый "омбудсмен по правам ребенка" в Крыму. Она занималась незаконной перевозкой детей из детского дома Мелитополя в Севастополь.

Кроме того, в санкционный список попали Ольга Волкова и Дмитрий Демидов. Их называют одними из ключевых лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей в беларусь и их дальнейшего незаконного усыновления российскими и белорусскими семьями.

Дополнение

В The Guardian добавляют, что в санкционном списке подробно описана попытка перепрограммировать украинских детей по отношению к войне.

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Для них организуют встречи с оккупантами, заставляют их отправлять солдатам российской армии листовки, учат основам боевой подготовки и обращения с дронами.

Напомним

Председательство Бельгии в Совете ЕС заявило, что ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против рф, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.