ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian
Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей на оккупированные территории, согласно проекту 13-го пакета санкций против россии.
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке
Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.
В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос
В этом году НАБУ пройдет первый в истории независимый аудит, который проведут независимые эксперты, сообщил директор Бюро Семен Кривонос.
МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров
Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.
Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно
Министр аграрной политики Украины обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии вопросы сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами и поблагодарил коллегу за поддержку бесперебойного транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Румынии в европейские порты.
россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой
Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.
В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф
Представитель МИД Польши предполагает, что российские агенты пытаются повлиять на протестное движение фермеров на границе с Украиной.
Поможет получить необходимые медикаменты: Минобороны договорилось о сотрудничестве с Гослекслужбой
Министерство обороны Украины присоединилось к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения воинским частям на использование наркотических средств и психотропных веществ для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.
Reuters: западные чиновники заявляют, что россии не хватает производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне
Западные чиновники сообщили, что россия не имеет достаточного внутреннего производства боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в войне в Украине, а ее военная промышленность борется с последствиями санкций.