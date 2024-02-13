Кабмін погодив об'єднання кількох вишів у Харкові, Львові та Києві - Міносвіти
Київ • УНН
Кабінет Міністрів об'єднав дві науково-дослідні установи та один навчальний заклад з провідними університетами Харкова, Києва та Львова, щоб посилити університетську науку та ресурси.
Кабінет Міністрів об’єднав дві наукові установи та один навчальний заклад із провідними вишами країни у Харкові, Києві та Львові. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Зокрема, рішенням Кабмін було вирішено:
- Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднати до Львівського національного університету імені Івана Франка;
- Науково-дослідний інститут українознавства приєднати до КНУ імені Тараса Шевченка;
- Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна;
Ці рішення є продовженням курсу на посилення університетської науки. Тепер ці наукові установи зможуть об’єднати зусилля та ресурси із ЗВО для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів. Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу
За його словами, рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією.
Міносвіти дало рекомендації, як організувати навчальний процес в умовах війни04.09.23, 09:09 • 393539 переглядiв
Лісовий впевнений, що у безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики, як-от Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів.
Доповнення
Міністр пояснив, що УІПА — важливий осередок педагогічної підготовки майстрів для закладів профтехосвіти, розвиток якої є одним із пріоритетів міністерства.
Водночас через брак ресурсів заклад не може розвивати цей напрям повноцінно, що призводить, зокрема, і до впровадження непрофільних спеціальностей.
За його словами, приєднання до ХНУ дасть можливість академії сфокусуватися саме на якісній підготовці фахівців, які надалі навчатимуть студентів в українських профтехах. Лісовий підкреслив, що студенти продовжать навчання на тих самих умовах, що і зараз
Нагадаємо
Міністерство освіти та науки вивчає можливість підвищення розміру академічних стипендій найкращим студентам та шукає розв'язання проблеми виїзду за кордон студентів не мобілізаційного віку в межах академічної мобільності.