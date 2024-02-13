Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Харькове, Львове и Киеве - Минобразования

Кабинет Министров объединил два научных учреждения и одно учебное заведение с ведущими вузами страны в Харькове, Киеве и Львове. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

В частности, решением Кабмина было решено:

Институт физической оптики имени А. Г. Влоха присоединить к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;

Научно-исследовательский институт украиноведения присоединить к КНУ имени Тараса Шевченко;



Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина;



Эти решения являются продолжением курса на усиление университетской науки. Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов. Такое объединение даст возможность институтам получить больше ресурсов для развития научного потенциала - заявил Лисовой.

По его словам, решения о присоединении обусловлены тем, что непосредственное управление научными учреждениями является несвойственной для МОН функцией.

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Лисовой уверен, что в непосредственном подчинении министерства должны быть учреждения, работа которых влияет на формирование государственной политики, например Институт образовательной аналитики. Другие учреждения будут иметь больше пространства для развития науки в пределах университетов.

Дополнение

Министр объяснил, что УИПА - важный центр педагогической подготовки мастеров для учреждений профтехобразования, развитие которой является одним из приоритетов министерства.

В то же время из-за нехватки ресурсов заведение не может развивать это направление полноценно, что приводит, в частности, и к внедрению непрофильных специальностей.

По его словам, присоединение к ХНУ даст возможность академии сфокусироваться именно на качественной подготовке специалистов, которые в дальнейшем будут обучать студентов в украинских профтехах. Лисовой подчеркнул, что студенты продолжат обучение на тех же условиях, что и сейчас

Напомним

Министерство образования и науки изучает возможность повышения размера академических стипендий лучшим студентам и ищет решение проблемы выезда за границу студентов не мобилизационного возраста в рамках академической мобильности.