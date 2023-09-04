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Минобразования дало рекомендации, как организовать учебный процесс в условиях войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Минобразования на официальном сайте опубликовало рекомендации по организации учебного процесса, нагрузки и выбора форм и методов обучения, передает УНН.

Детали

Выбирая между потребностью «выполнить программу» и «сохранить ресурсность для победы», специалисты рекомендуют выбирать второе.

"Если тревога звучала ночью и ребенок или учитель чувствует себя уставшим утром, высокая концентрация академического материала в начале и «постулат» о неукоснительном соблюдении установленного порядка действий становятся неактуальными", - отмечает министерство. 

Ведомство категорически запретило пренебрегать сигналами тревоги независимо от форм обучения (очная или заочная, индивидуальная – экстернатная, семейная) или форм организации образовательного процесса (очный или дистанционный режимы, смешанное обучение) и т.д.

"После сигнала нужно остановить занятия для того, для кого сигнал раздается, и перейти в укрытие. Это, безусловно, касается и учителя, который это занятие проводит (во время дистанционного урока сигнал тревоги может раздаваться в отдельных областях – тогда он может касаться части детей и/или только учителя / учительницы)", - пишет ведомство.

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Специалисты призвали относиться к потере концентрации (собственной и учеников) с пониманием.

"Не стоит в начале дня предлагать новые (сложные для усвоения) темы; уделите время укреплению и ощущению безопасности, обратите внимание на социально-эмоциональное обучение, посвятите урок обобщению и систематизации предыдущего материала и тому подобное. Академическую составляющую мы обязательно наверстаем после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Образовательное ведомство рекомендует создавать пространство, в котором ребенок будет чувствовать близость «Я с тобой.» и уважать разность.

"Недопустимы фразы вроде «Я или другой ученик или ученица смог / смогла прийти вовремя / выполнить домашнее задание…, то и ты должен.», «Соберись и начинай работать, потому что всем сейчас сложно» и т.д.", - отмечается в заметках.

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Аналитиками предлагается альтернатива: «То, что мы все переживаем, – непростой вызов, и мне жаль, что тебе приходится через это проходить. Несмотря на это, ты прекрасно справляешься, а вместе нам удастся еще лучше».

"Заботьтесь о себе, делитесь своими переживаниями с близкими", - добавляют в министерстве.

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Среди советов ведомство призвало позволять себе гибкость в планировании и модификации учебной деятельности, а также напомнило, что продолжительность выполнения заданий для самоподготовки учащихся во внеучебное время не должна
превышать 1 часа в 3–5 классах; 1,5 часа в 6–9 классах; 2 часа в 10–11(12) классах. Предоставлять возможность выбора и поощрять учеников и учениц выбирать: то или иное задание, тот или иной способ выполнения, варианты презентации результатов и т.д.

Относиться к ошибкам как к части процесса обучения, а не повода для наказания. Не упрекать других или себя. Отдавать предпочтение формирующему оцениванию.  Поддерживать гигиену пользования техническими средствами и делать перерывы. А также осторожно относиться к темам семьи, дома, домашних любимцев (дети могли
их потерять), недавнего прошлого и тому подобного. Психологи не советуют использовать в играх или во время занятий метафоры / образы самолетов, военной техники и т.д.

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Министерство призвало быть внимательными к звукам, сопровождающим урок (в видеоматериалах и т.д.). Все это может травмировать детей, которые были под обстрелами. Спрашивать разрешения на прикосновения. Не расспрашивать о травмирующих событиях, но всегда выслушивать ребенка, о чем бы он ни говорил.

"Помогите ученикам видеть ежедневные (даже небольшие) победы в их жизни, научите их замечать это. По возможности советуйтесь с профессиональными психологами, совершенствуйте педагогическую квалификацию по этому направлению", - говорится в рекомендациях. 

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