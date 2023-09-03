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Що покласти у рюкзак школяра для перебування в укритті: поради від Мінреінтеінтеграції

Київ • УНН

 • 411303 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції ТОТ нагадало українським батькам, що потрібно покласти у рюкзак школярам для їх комфортного перебування в укритті. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку відомства в Telegram.

Цитата

"Новий навчальний рік проходитиме за підвищених заходів безпеки. У низці закладів освіти вже готові укриття, у яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. На цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністерство зазначило, що у такий наплічник учня слід покласти:

  • поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;
  • пляшку питної води;
  • вологі серветки;
  • теплу легку ковдру;
  • записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);
  • додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;
  • медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);
  • кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту: книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

У відомстві наголосили, що не варто перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

Нагадаємо

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко 31 серпня повідомив, що в Україні цього року очікується, що до навчальних закладів підуть близько 340 тисяч першокласників. Заклади освіти працюватимуть за трьома формами навчання - дистанційною, змішаною та очною.

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