Цього року в Міносвіти очікують близько 340 тисяч першокласників - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Україні цього року очікується, що до навчальних закладів підуть близько 340 тисяч першокласників. Заклади освіти працюватимуть за трьома формами навчання - дистанційною, змішаною та очною, розповів в ефірі національного телемарафону заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, передає УНН.
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"Цього року ми очікуємо приблизно 340 (тисяч, - ред.) першачків, які будуть відвідувати перший клас. Минулого року їх було 325 тисяч. Але хочу сказати, що враховуючи таку високу мобільність українців, яка зараз відбувається, з метою розрахунку освітньої субвенції на наступний рік ми дали час до 1 жовтня для того, щоб місцеві управління освіти повністю виписали контингент, і тому точну цифру до однієї людини ми будемо знати після 1 жовтня", - поінформував Вітренко.
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Заступник міністра розповів, що навчання в онлайн-форматі буде проходити у тих регіонах, де безпекова ситуація не дозволяє очного, в змішаному, - де не вистачає укриттів у школах або вони недостатньо облаштовані. Очний режим навчання відбуватиметься у тих закладах освіти, де дозволяє безпекова ситуація і там, де місцева влада облаштувала укриття відповідно до вимог ДСНС.
Крім цього, він зазначив, що учні, які ходитимуть до шкіл, навчатимуться у дві зміни, щоб соціалізувати першокласників.
"Ми намагаємося організувати (навчання, - ред.) таким чином навчання, щоб соціалізувати в першу чергу першачків, тобто дітей перших класів, які потребують цієї соціалізації та постійного перебування у суспільстві. Ефективність ми будемо оцінювати вже за результатами цього навчального року і за певними дослідженнями щодо якості навчання, які ми плануємо і постійно робимо", - підкреслив Вітренко.
Він наголосив: "Ви маєте розуміти, що простих рішень під час війни не буває, кількість укриттів обмежена, і тому будемо запроваджувати змінність навчання. Або це буде перша, друга зміна протягом одного дня, або тиждень через тиждень. Це залежить від закладів освіти і того, які рішення приймуть педагогічні колективи".
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