У КМВА закликали людей не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є інші

Цитата

«1 вересня стартує новий навчальний рік. Тисячі дітей підуть до садочків та шкіл. Переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі. Дистанційно – лише кілька шкіл Києва, де зараз немає власного укриття і жодного альтернативного поруч. Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів – навчання має бути організовано в кілька змін. Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово», - зазначив Попко.

Але за його словами, представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам "виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття". Аби в першу чергу розмістити дітей.

«Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант. Звичайно, якщо другого варіанту немає – ваша безпека в пріоритеті. Усі, без виключень, при оголошені повітряної тривоги мають бути в безпечному місці», - закликав Попко.

Доповнення

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у жителів столиці буде цілодобовий доступ до облаштованих укриттів у закладах освіти.