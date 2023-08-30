У Києва доступ до укриттів у закладах освіти буде цілодобовим - Кличко

Цитата

«Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва», - написав Кличко у Telegram.

Також зазначив, що голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва повинні забезпечити безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту.

Нагадаємо

У столиці оновили мапу укриттів. Вона доступна як у веб-версії так і у застосунку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Всі нові житлові і громадські будівлі повинні будуть мати укриття: затверджені нові будівельні норми