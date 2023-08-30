У Києва доступ до укриттів у закладах освіти буде цілодобовим - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У жителів столиці буде цілодобовий доступ до облаштованих укриттів у закладах освіти. Рішення ухвалила Рада оборони Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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«Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва», - написав Кличко у Telegram.
Також зазначив, що голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва повинні забезпечити безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту.
Нагадаємо
У столиці оновили мапу укриттів. Вона доступна як у веб-версії так і у застосунку.
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