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У Києва доступ до укриттів у закладах освіти буде цілодобовим - Кличко

У Києва доступ до укриттів у закладах освіти буде цілодобовим - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У жителів столиці буде цілодобовий доступ до облаштованих укриттів у закладах освіти. Рішення ухвалила Рада оборони Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

«Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва», - написав Кличко у Telegram.

Також зазначив, що голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва повинні забезпечити безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту.

Нагадаємо

У столиці оновили мапу укриттів. Вона доступна як у веб-версії так і у застосунку. 

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