У Києві оновили мапу укриттів - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У столиці оновили мапу укриттів, вона доступна як у веб-версії так і у застосунку, повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Нову карту можна знайти за посиланням або в застосунку "Київ Цифровий".
Аби подивитися мапу у застосунку "Київ Цифровий", необхідно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" вибрати відповідний пункт.
Також застосунок "Київ Цифровий" дозволяє користуватися картою укриттів навіть без інтернету. Для цього необхідно один раз відкрити застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі і буде доступна для використання навіть за відсутності мережі.
Доповнення
У КМДА зазначили, що мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яка була створена у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.
Нагадаємо
У застосунку "Київ Цифровий" можна залишити відгук про укриття. Якщо там неналежні умови або ж воно виявилось зачиненим. Для цього треба натиснути у інформаційній картці "Повідомити про стан укриття".