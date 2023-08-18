В Киеве обновили карту укрытий - КГГА

Детали

Новую карту можно найти по ссылке или в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы посмотреть карту в приложении "Киев Цифровой", необходимо нажать "Больше сервисов" и в разделе "Безопасность" выбрать соответствующий пункт.

Также приложение "Киев Цифровой" позволяет пользоваться картой укрытий даже без интернета. Для этого необходимо один раз открыть приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме и будет доступна для использования даже при отсутствии сети.

Дополнение

В КГГА отметили, что карта укрытий на базе платформы Google Maps, которая была создана в 2022 году, с 17 августа 2023 года не будет обновляться.

Напомним

В приложении "Киев Цифровой" можно оставить отзыв об укрытии. Если там ненадлежащие условия или же оно оказалось закрытым. Для этого надо нажать в информационной карточке "Сообщить о состоянии укрытия".