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У додатку "Київ Цифровий" можна буде поскаржитись на відсутність нормальних умов в укриттях

Київ • УНН

 • 846205 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У застосунок "Київ Цифровий" додали можливість скаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов у них. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, пише УНН.

У додатку "Київ Цифровий" можна буде поскаржитись на відсутність нормальних умов в укриттях

Деталі

Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів в "Київ Цифровий", потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс "Мапа укриттів", на мапі обрати укриття, далі натиснути в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття".

У формі можна зазначити, якщо укриття перебуває в неналежному стані. Позначити, якщо там немає місць для сидіння, вогнегасників, або загалом брудно чи волого.

Раніше

В оновленій версії міського застосунку “Київ Цифровий” додали можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття. Як зазначили в КМДА, якщо людині не вдалося потрапити в сховище, необхідно вибрати його на мапі й натиснути в інформаційній картці “Поскаржитися на укриття”. Після цього відповідальний департамент одразу отримає інформацію й зможе виправити ситуацію.

Нагадаємо

В Києві комісія перевірила умови 1600 укриттів в усіх районах столиці. За словами мера Віталія Кличка, станом на ранок 5 червня, 37% укриттів у столиці у незадовільному стані.

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