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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В приложении "Киев Цифровой" можно будет пожаловаться на отсутствие нормальных условий в укрытиях

Киев • УНН

 • 846205 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В приложение "Киев Цифровой" добавили возможность жаловаться не только на закрытые укрытия, но и на отсутствие надлежащих условий в них. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.

В приложении "Киев Цифровой" можно будет пожаловаться на отсутствие нормальных условий в укрытиях

Детали

Чтобы оставить свой отзыв о реальном состоянии укрытий в "Киев Цифровой", нужно зайти в приложение, открыть сервис "Карта укрытий", на карте выбрать укрытие, далее нажать в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие".

В форме можно отметить, если укрытие находится в ненадлежащем состоянии. Отметить, если там нет мест для сидения, огнетушителей, или вообще грязно, или влажно.

Ранее

В обновленной версии городского приложения “Киев Цифровой” добавили возможность сообщить о закрытом или недоступном укрытии. Как отметили в КГГА, если человеку не удалось попасть в убежище, необходимо выбрать его на карте и нажать в информационной карточке “Пожаловаться на укрытие”. После этого ответственный департамент сразу получит информацию и сможет исправить ситуацию.

Напомним

В Киеве комиссия проверила условия 1600 укрытий во всех районах столицы. По словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на утро 5 июня, 37% укрытий в столице в неудовлетворительном состоянии.

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