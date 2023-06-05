У Києві 37% укриттів у незадовільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Києві безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів. Наразі 63% укриттів столиці перебувають у задовільному стані, а 37% - у незадовільному. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Кличко опублікував результати перевірки понад 1600 укриттів комісією, до якої входили ДСНС, поліція, представники райдержадміністрацій та служби міста, в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня.
Так, станом на 7:00 у Києві забезпечений безперешкодний доступ до 1477 укриттів з 1 649.
Окрім того, з перевірених укриттів 63% (1005) перебувають у задовільному стані, 37% (590) у незадовільному.
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"Нагадаю, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів", - написав Кличко.
Він зазначив, що перевірка триває.
"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень", - повідомив Кличко.
Наразі найгірші показники перевірки щодо стану укриттів у Подільському районі – 80% укриттів у незадовільному стані.
Доповнення
3 червня повідомлялося, що у додаток "Київ Цифровий" за добу надійшла понад тисяча скарг жителів столиці щодо укриттів, майже половина через закриті бомбосховища.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що доступ до укриттів у Києві відтепер буде цілодобовий.