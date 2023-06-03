Кияни за добу надіслали понад тисячу онлайн-скарг щодо укриттів

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"За добу, після запуску в Києві Цифровому сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, від киян отримано більше тисячі скарг. Із них: майже половина на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть - що поблизу немає укриттів", - написав Кличко.

Деталі

Зі слів мера, "Київ Цифровий" оперативно систематизує інформацію і передасть її вже до кінця цього дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування.

При цьому Кличко повідомив, що вирішив сьогодні особисто проінспектувати деякі укриття. "Заїхав сьогодні без попередження оглянути деякі укриття, на які отримали скарги від киян. Картину зафіксував, будемо працювати", - зазначив він.

Він закликав киян лишати повідомлення про стан укриттів у "Києві Цифровому". "Групи контролю оперативно реагуватимуть і будемо виправляти ситуацію. Якщо голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу - на що отримали кошти, - буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так немало роботи в воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків", - сказав мер.

Доповнення

Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 4800 бомбосховищ. Зачиненими виявилися 252, непридатними до використання - 893.