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Після трагедії перевірили понад 4800 укриттів: проблеми майже зі чвертю

Київ • УНН

 • 367921 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 4800 бомбосховищ. Зачиненими виявилися 252, непридатними до використання - 893. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Після трагедії перевірили понад 4800 укриттів: проблеми майже зі чвертю

Цитата

"Більше ніж 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади станом на зараз перевірили понад 4800 укриттів по державі. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893", - написав Клименко у Facebook.

З його слів, усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків.

Ревізії тривають.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.

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