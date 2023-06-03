Після трагедії перевірили понад 4800 укриттів: проблеми майже зі чвертю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 4800 бомбосховищ. Зачиненими виявилися 252, непридатними до використання - 893. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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"Більше ніж 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади станом на зараз перевірили понад 4800 укриттів по державі. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893", - написав Клименко у Facebook.
З його слів, усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків.
Ревізії тривають.
Доповнення
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.